Serchhip Heritage Society-ten hunrei tak an lo buaipui tawh, Serchhip Kawlri tlanga Zokhua (Mizo Cultural Heritage Centre) dinna tur cheng nuai 486.47 chu NEC chuan a pawmpui a, he Zokhua din turah hian Lal in leh zawlbuk te bakah cottage, quarter, Children park & Mini Sport Complex leh Ethno-Medicinal Garden te pawh siam tel turin ruahmanna siam a ni.

