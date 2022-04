Kolasib DC-in Mizoram leh Assam ramri-a kawng laihte a tlawh

Kolasib District Bawrhsap John LT Sanga chuan nimin khan Vairengte tlak lam Aitlang rama ramri kawng laihte a tlawh a, ramri a duty Mizoram Police-ten harsatna an neih leh neih lohte a zawt nghal.

John LT Sanga chuan Mizoram leh Assam inkara hmun engemawzatah kawng laih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, hemi atana hmalatute chungah lawmthu a sawi a, ramri kawng laih tharte tlawhnaa telpui tura a sawm angin Kolasib District MJA member ṭhahnem takin an ṭawiawm a ni.

Bawrhsap chuan Kolasib bawrhsap atan hun reilote chauh a la awm thu sawiin, Bawrhsap a nih hma aṭanga a lo ralkhat hriat tawh ramri a kawng laihte a hmuna tlawh theia a awm avang leh ramri venghimtu Mizo-ram Police-te hmaichhana a hmuh theih avangin lawmthu a sawi a, Police-te harsatna chu a theih ang anga hmalakpui a tum thu a sawi bawk.

Kolasib DC hian Aitlang huamchhunga Mizoram Police Camp 7-te chu a mal malin a tlawh chhuak a, ramri a duty Mizoram Police-ten a ṭula an hman atan camp tinah pawisa fai ₹3,000/- ṭheuh leh Silpoulin 2 ṭheuh a hlan ani.

Aitlang rama Mizoram Police duty-te hian tui leh êng (electric)-ah harsatna an tawh thu sawiin, Police-te chuan an harsatnate hi thuneituten sutkiansak se an duh thu an sawi a, Pathianni kalta zana thlipui tleh khan Aitlang rama Mizoram Police Camp ṭhenkhat chu a chhem chhia a, Camp ṭhenkhat chu luah zui tlak lohin a chhia a, camp ṭhenkhat chu an thuam ṭha leh niin an sawi bawk.

Like this: Like Loading...