Kum 2021-ah Serchhip District-ah nau piang 649 leh mitthi 343 an awm

Economics & Statistic Department, Serchhip District chhinchhiah danin kum 2021 chhung khan Serchhip District chhungah nau piang 649 awmin, mitthi 343 an awm bawk.

Nikum chhunga nau piang hi thingtlang (Rural)-ah mipa 110 leh hmeichhia 75, an vaiin 185 an ni a, khawpui (Urban)-ah nau piang mipa 235 leh hmeichhia 229, a vaiin 464 an awm a, District chhunga nau piang zawng zawng 649 zingah hmeichhia 304 niin, mipa 345 an ni a. Nikum 2021 chhunga birth rate hi 8.24 niin, nau piang sex ratio mipa 1000 zelah hmeichhia 881.16 awm ang a ni a, nausen kum 1 hnuai lam thi (Infant death) mipa 1 leh hmeichhia 2 awmin infant mortality rate hi 4.62 a ni a, naupang kum 1-5 inkar thi an awm lo a ni.

Nau piang 649 zinga 541-te hi damdawiina piang an ni a, 282-te hi District Hos-pital-a piang niin, Thenzawl CHC-ah 107, PHC N.Van-laiphaiah 38, PHC E.Lung-dar-ah 36, PHC Chhing-chhipah 32, Mercy Hospital-ah 19, PHC Khawlai-lungah 18 leh PHC Ngen-tiangah 9 an piang a ni.

Nikum chhung khan Serchhip District ah mitthi 343 an awm a, thingtlang (Rural)-ah mipa 85 leh hmeichhia 54 an thi a, thingtlang lama thi zat hi mi 134 an ni a, khawpui (Urban)-ah mipa 140 leh hmeichhia 64 thiin, khawpui lama thi zawng zawng hi 204 an ni a, nikum chhunga Serchhip District chhunga mitthi 343 zinga 225 hi mipa niin, mitthi zingah hmeichhia 118 an awm a, Death rate hi 4.35 niin, Death rate aia Birth rate san zawkna hi 3.89 a ni a, mitthi zinga 107 leh nausen thi 3-te hi Damdawiina thi an ni.

Economics & Statistic Department record hi Rural-ah khaw 33 leh PHC 4, Urban-ah khaw 8 bakah District Hospital 1, Private Hospital 1, CHC 1 leh PHC 1 aṭanga record lak a ni.

