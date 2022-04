Kumin September thla thleng AAY leh PHH-te tana thlâwnin buhfai sem chhunzawm dawn

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department changtu Minister, K.Lalrinliana chuan hrileng avanga mipuite harsatna hriain sawrkarin a thlawna buhfai a sem ṭhin chu AAY leh PHH-te tan kumin September thla thleng sem chhunzawm a nih dawn thu a sawi.

Nimin khan Rengdil leh Tuidam khuaa Supply Godown sak thar chu K.Lalrinliana hian a hawng a, hawnna thuchah a sawinaah Mizoramin Gas hnianghar tak kan neih theih nan chak taka hmalakna kalpui a ni a, ni khata truck trip 15 thleng ṭhin kha tunah chuan truck trip 24 nitin harsatna dang a awm loh chuan Mizoramin a dawn ṭhin thu a sawi a. Mualkhang Gas Bottling Plant tihchang-tlun a, Gas chhêkkhawlna turin hmalakna kalpui a nih mek thu a sawi bawk.

Supply Minister chuan Rengdil leh Tuidam khua-in Godown thar ṭha tak an nei chu a lawmpui thu sawiin, fur khuaah pawh buhfai him ṭha tak an neih ngei a beisei thu a sawi a, kumin furpui hmain Mizoram chhung Godown 79-ah thla 3 aṭanga thla 6 tla tur buhfai chhêk-khawl a nih thu sawiin, Mizoram sawrkarin raltlan mi 15,981-te hnenah buhfai 950 qtls lai ṭanpuina a pek tawh thu a sawi bawk.

Minister chuan Mizoram Sawrkar Flagship Programme SEDP hnuaiah 1st Installment mi 60,000 thlanchhuahte hnenah pek an nih dawn thu sawiin, a hlawhtlinna chu a dawngtu mipuiteah a innghat dawn a, eizawnna ngialnghet din ngei nana an hman a ṭul dawn tih a sawi bawk.

Rengdil Godown hi a dung 50ft, a vang 34ft, tehkualin 1700 sq.ft a zau a ni a, Rengdil Godown-ah hian 250 MT leng tur a ni a, a sak hna hi ni 20.11.2020-ah thawh ṭan niin, ni 25.2.2022-ah zawh fel a ni a. Godown bakah hian Staff Quarter chhawng 2 leh Toilet bakah Approach Road- te a keng tel a ni.

Tuidam Godown hi 250 MT leng tur niin, ni 20.11.2020-a sak ṭan chu ni 25.2.2022-ah zawh a ni, a dung 50 ft leh a vang 34ft, a zauzawng hi tehkualin 1700 sq.ft a ni, Staff Quarter chhawng 2 leh Godown dawrtute hman tur Toilet a keng tel bawk a, a sak hna hi Babie Construction & Consultancy Service (BCCS) Upper Khatla-te thawh a ni a, Mizoram chhung hmun hrang hrang 21-ah Godown leh a kaihhnawih sak nan ₹39,61,81,000.00 hman a ni.

Nimina hun hmanna hi Zothanmawia, Secretary FCS & CA chuan kaihruaiin, India ramin kum 75 a tlin lawm nana (PM-GKAY) National Food Security Act hnuaia AAY leh PHH Ration Card nei mi pakhat tana thlatin 5kg dawngtute hnen aṭangin lawmthu sawina ngaihthlak a ni bawk.

Like this: Like Loading...