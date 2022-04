L.Thangmawia’n ‘Hlunsanga Malsawmna Scheme’ puang

Human Resource Development Board, Vice Chairman, L.Thangmawian NABARD sum cheng nuai 7.5 leh MLA Fund cheng nuai 7.5 tangkawp hmanga Govt. Primary School Pawlrang sak thar nimin khan a hawng a. He hunah hian Lengteng bial MLA scheme thar, kum 2025 December thla ral hmaa Lengteng bialchhung in tinin rangva inchung an neih vekna tur ‘Hlunsanga Malsawmna Scheme’ tih chu a puang nghal bawk.

L. Thangmawia chuan Govt. P/S Pawlrang Building hawn thar chu cheng nuai 15 a sakah chuan Mizoram pumah a ṭha ber a nih a rin thu a sawi.

L. Thangmawia chuan he hunah hian Lengteng bial aṭanga Mizoram Independent puan laia hming ziaktute zing ami Hlunsanga, Kawlkulh khaw hming chawia MLA Scheme thar ‘Hlunsanga Malsawmna Scheme’ chu puang nghalin he Scheme hnuaiah hian Lengteng bial chhunga rangva in chung la nei lo zawng zawngte bakah rangva in chung nei tawh, a thir a chhiat avanga a ṭhenlai emaw, a vai emawa thlak ngai zawng zawngte kum 2025 December thla ral hmaa thlak sak vekna tur Scheme a nih thu a sawi a. He Scheme hi kum 2023 January thla aṭanga ṭan tur a nih thu leh 2023 chhungin a tlem berah inchung 200 thlak a ni dawn a ni a ti.

He Scheme hlawhtlin nan hian MLA Fund bakah Mizoram Sawrkar Department bakah Corporate Social Responsibilities (CSR) aṭang te pawhin sum beisei a ni ang a, Ngopa BDO leh Khawzawl BDO te kaihhruaina hnuaiah a ṭul angin Committee din chhoh a ni dawn a ni a ti bawk.

