Lirthei chetsualnaah mi 4-in nunna chân

Chhingchhip leh Buhkangkawn inkara lirthei chetsualnaah mi paliin nunna an chân a, Inrinni zan dar 9 vel khan an chetsualna hmun hi hmuhchhuah a ni.

Thudawn dani, lirthei (Maruti Alto 800)-ah hian lirthei neitu leh khalhtu ni bawk, R.Laldingliana, Lungtan VC Vice President, Tlangsiama, Lungtan bakah Aizawl Republic Vengthlanga cheng ve ve Lalsangliana leh PC Lalremruata-te an chuang a, Zirtawpni tlai khan Lalsangliana te thlah turin Lungtan aṭangin an chhuak a, Zirtawpni zan dar 11 vel khan an chhungte nen inbia-in hetihlai hian hian Tlangpui leh Khawlailung inkarah an tlan a, Inrinni khan Aizawl an thlen tak loh avang leh biak pawh theih an nih tak loh avangin an tlan tlangna kawng nia hriatahte a remchan angin angin Inrinni khan an hnu chhui zui a ni a, Serchhip Sub-Hqrs. YMA bakah YMA branch hrang hrang leh Police lamte pawhin an huam chhungah an ngaihven nghal a, Buhkangkawn Branch YMA chuan Inrinni zan dar 9 khan Chhingchhip leh Buhkangkawn inkar kawng thlanga lirthei chetsualna hi an hmu ta a, lirthei chesual hmutute hian a hmun an thlen hian lirtheia chuangte zingah dam an awm tawh lo a, hei vang hian eng vanga chesual nge tih leh an chetsual hun hi hriat a ni lo a, kawng thlangah meter 120 vela thui an lum a ni.

Inrinni zan khan ruangte hi Chhingchhipah ‘Chhingpuii Run’-ah lak niin, nimin zing khan Serchhip Damdawi Inah Posmortem an nih hnuin, an khaw lam panpui nghal an ni.

