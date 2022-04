Lunglei leh Lawngtlaiah Chief Minister-in thu a sawi

May ni 5-a Mara Autonomous District Council (MADC) inthlanpui neiha campaign tura kal, MNF party president leh Chief Minister ni bawk Zoramthanga chuan nimin khan Lunglei leh Lawngtlai tlawhin Lungleia Hnam Run-ah leh Lawngtlaia Areopagy-ahte thusawina hun a hmang.

Lungleia Hnam Runa thu a sawinaah Zoram-thanga chuan Lunglei western side by-pass road cheng vaibelchhe 300 chuang senna tur chu department lamin DPR peihfelin, Delhi lamah theh thlak a ni tawh a, Ministry of Road Transport lamah a nawrchhuah dan tur buaipui mek a ni tih sawiin, Lunglei chuan MNF sawrkar hnuaiah hmel thar a hmu zel dawn a ni, a ti a, Lunglei Municipal Council inthlan pawh a hnai ta hle a, party hotuten candidate an ruahman ang a, candidate chan loh emaw, duh-zawng mi candidate an awm loh avanga tliah hnawp hi a tlo lo a, harsatna tinreng karah Pathianin kum 60 a lo hruai tawh Party hi tu emaw lungawilovin a tihchhiat mai mai theih a ni lo a ti.

Lawngtlai Areopagy aṭanga mipui hmaa thu a sawinaah Zoramthanga chuan MNF Party sawrkar hnuaiah Covid 19 hma-chhawn a ni a, Vawkpul hri a leng a, Burma buai vangin raltlan tam tak Mizoramah an lut a, hun harsa tak hmachhawnin Pathian hruaina vang liau liauin paltlang tlang chho mek a ni a ti a, mi ṭhenkhatten, hun harsaa MNF Party-in rorelna a chang chu, ânchhia ang lek leka sawi an awm tih sawilangin, heng hun harsaah hian Pathian chuan entir duh a nei a, chu lam chu mipuiten an thlir thiam a ṭul a, hunkhirh leh harsaah pawh MNF sawrkar chuan hmasawnna hna a thawkin, ṭhuanawp lovin hmalam a pan zel zawk a ni a ti.

Zoramthanga chuan SEDP hnuaiah chhungkaw 60,000 – 70,000 vel hnenah a bultan nan ₹50,000/- ṭheuh sem an ni dawn tih sawiin, Assembly bial tin ah chhungkua 1500 aia tlemloin an dawng dawn a ni a ti.

