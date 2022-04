MADC inthlan tura hming pe lut 86-te pawm vek

May ni 5-a seat 25 awmna, Mara Autonomous District Council (MADC) inthlanna neih tura chuh tumte hming thehluh endik a nih hnuah pawm vek an ni a, he inthlana chuh tura hming pelût hi an vaiin mi 86 an ni.

Inhnuhdawh leh hun hawn mekah Ningani khan inhnukdawk an awm lova, karleh Thawhṭanni tlai dar 3 thleng inhnukdawk duhte tan hun hawn a ni a, heti hian MNF leh BJP chuan seat awm zawng zawng seat 25 an chuh ve ve dawn a, INC-in seat 25-ah 23 an chuh dawn a, ZPM-in seat 8 an chuh ang a, Independent-a chuh tum mi 5 an awm bawk a ni.

Autonomous District Council Area-a inthlanna chi hrang hrangah hian mipuiin an ngaihven leh an lak nat ber chu MDC inthlan a ni a, boruak pawh a sosang hma zual bik hle a ni.

