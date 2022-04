MADC inthlana chuh tum pakhat inhnukdawk

Thla thar ni 5-a Mara Autonomous District Council (MADC) inthlannaa chuh tumte inhnuhdawhna hun tawpah mi pakhat inhnukdawk.

MADC inthlanna tura nomination file te inhnuhdawhna hun hi nimin chawhnu dar 3 khan a tawp a, Siaha East -I a din tum, independent candidate Tlanzara Hranglung chiah inhnukdawk a awm a, heti hian MADC inthlannaa candidate ding tlang tur mi 85 an awm ta a ni.

Tarlan tawh angin MNF chuan bial awm zawng zawng 25-ah an chuh kim vek dawn a, BJP-in bial 25 aṭangin bial 24-ah an chuh dawn a, Indian National Cong-ress (INC)-in bial 23-ah leh ZPM-in bial 8-ah an chuh dawn a, Independent candidate 5 an awm bawk a ni.

Tuna valid candidate tihchhuah takah hian Siaha East-I bial leh Siata bialahte candidate pahnih ve ve chauh awmin, an in mal beih dawn a, a bak chu seat khat chuhtu mi 3/4 awm vek an ni.

Inthlan boruak in mipui mimir boruak a luah ṭan a, inthlana felfai leh thianghlim a awm theih nan official leh MPF-te pawhin ṭan an la chho mek bawk.

