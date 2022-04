Man ei tur dik takten an eina tura hma lak MHIP Branch kutah dah

MHIP Sub-Hqrs. Serchhip chuan an conference-a an thurel, ‘Hmei-chhe pasal neiten, man eitu tur atan a eitur dik takin ei ṭhin rawh se’ tih bawhzuina atan an hnuaia branch tinten an huamchhungah hma lo la zui se an ti.

Nimin khan MHIP Sub-Hqrs. Serchhip hian hruaitu thar an thlan hnua Executive Committee ṭhutkhawm hmasa ber chu an president Lianthangi kaihhruaina hnuaiah neiin, kumin March ni 18-a Serchhip Sub-Hqrs MHIP rorel-in a lo pawm tawh ‘Hmeichhe pasal neiten man eitu tur atan a eitur dik takin ei ṭhin rawh se’ an tih chu MHIP Gen. Hqrs.-a kal zel tura pass nimahse, kuminah Gen. Hqrs Rorel inkhawm an neih dawn loh avangin Sub-Hqrs hnuaia MHIP Branch tinah hmalak zui nise an ti a, Branch-ten hma an lak zuina turin lehkha siam nise an ti a ni.

Like this: Like Loading...