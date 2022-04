Miami Open-a champion thei naupang ber – Alcaraz

Pathianni khan Carlos Alcaraz chuan Casper Ruud hnehin a career-a Masters 1000 title hmasa ber la-in, Miami Open-a champion naupang ber a ni ta.

Spaniard kum 18 mi, Alcaraz hi world number 16 niin, final-a a hmachhawn Ruud nen hian Masters 1000 final an khelh vawi khatna ve ve a ni a, Alcaraz hian a aia ranking sang zawk, world number 8, Ruud hi 7-5, 6-4-in a hneh a, a hnampui Rafael Nadal leh American Michael Chang-te hnunga Masters 1000 title la thei naupang ber pathumna a ni bawk.

Alcaraz chuan hnehna a chan hnuah, “A mak ka ti a. A nuam ka ti tak zet zet a ni. Inkhelh hun chhung khan ka nervous nasa tluan chhuak zak,” tiin a sawi a, “Ka thinlungah chuan inkhelh ṭan aṭang khan hnehna ka chan theih ka ring a, hnehna chang tur pawhin ka inpeih sa niin ka hria,” a ti bawk.

Like this: Like Loading...