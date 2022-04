‘Mizoram Rahbi’-a tiṭhate hnenah Chief Minister-in lawmman a hlân

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan Mizoram Rahbi: Micro Startup Capital Competition 4.0 a tiṭhate hnenah lawmman a hlan.

Planning & Programme Implementation Department hnuai a Entrepreneurship Development Centre-in Mizoram State Entrepreneurship Development Monitoring Committee (MEDMOC) hmalakna bawhzui a Mizoram Rahbi: Micro Startup Capital Competition 4.0 a buatsaih hmawrbawkna hi Dawrpui Multipurpose Hall a neih a ni a, he huah hian Chief Minister chuan Mizoram Rahbi intihsiakna thil tum chu ṭha a tih thu sawiin, thil ṭangkai tak tak leh ṭha tak tak ngaihtuah chhuah chu a bul ṭanna lian lo tê a nih fo ṭhin thu leh, thil te reuhtea ngaihte chu hlawhtlinna tlanga hruaitu a nih ṭhin thu a sawi a, nimina lawmman dawngtute pawh lian zawka insiam zel tum turin a chah a ni.

CM chuan thil siamchhuah ṭha tak tak te, ṭhenkhat state pawn aṭanga chawk luh ngei ngei ṭhin mahni ramchhung ngeia siamchhuah takte hmuh tur a awm chu lawmawm a tih thu a sawi a, Mizoramah hian chutiang zawnga ngaihvena la hmuhchhuah leh hriatchhuah tur tam tak kan neih thu sawiin, a theihna chen chenah entrepreneur-ten state chhunga mi ngei raw material hman ni se a duh thu a sawi a, entrepreneurship-a tuina a awm zel chu lawmawm tiin, sawrkar pawhin economy chawisan a tumna leh a hmalak meknaah a ngaih pawimawh thu a sawi a ni.

Chief Secretary Dr. Renu Sharma, MEDMOC Chairperson ni bawk chuan thu sawiin, Mizoram Rahbi intihsiakna ṭum linaah a tui mi tak tak, kum upa lam leh naupang lam tel hmuh tur an awm leh, lawmman dawng tura thlan mi 13 zinga hmeichhia 3 an awm chu lawmawm a tih thu a sawi a, lawmman dawngtu-te chu sawrkarin thlahthlam lovin a en thlithlai zui zel tur thu a sawi a. Lawmman dawng ve thei ta lo te pawh an ṭhat loh bik vang a dawng ve lo a ni lo tih hriaa, beidawng lova ṭang zual sauh turin a chah bawk.

Competition-a tel zawng zawngte hi ni 2 chhung entrepreneurship training pek an nih bakah finalist-te chu ni hnih chhung bootcamp neihpui an ni bawk a, he intihsiakna ah hian mi 71 inelte zingah a tiṭha mi 13 thlanchhuah niin, an project a zirin cheng nuai 7,50,000/- thleng an sumdawnna bul ṭanna (Startup) atan pek an ni.

Lawmman dawngtute chu:

1) C. Lamuanpuia – Aloeswood Mizoram

2) C. Lalropuia – BT Enterprises Pvt. Ltd.

3) C. Vansangmawia – KUKA

4) HP Lalremsanga & Zokhawmuana – City Coffin Suppliers

5) J Lalramthara – Deon Enterprise

6) Jacob VL Awmpuia – Kobbie Woods Industry

7) Jonathan Thangeo & Lalhruaizela Ralte – Mizovation

8) Joshua Zoramliana Hnamte – J&J Enterprise

9) K. Lalrinsangi – Hebron Nutrifeeds

10) Lallawmkima Ralte – Bi-sons Pvt. Ltd.

11) Lalrinpuii Hmar – Blue Montis

12) Lalthlamuani – ECO FAR

13) Peter Lalngaihawma – Allevia Care

