Mizoram tlawh tur Bangladesh Commerce Minister lo dawnsawn dan tur sawiho

Nimin khan Commerce & Industries enkawltu Minister Dr. R.Lalthangliana hovin zan 3 cham tura Mizoram tlawha lo zin tum Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi dawnsawn dan tur chungchangah meeting neih a ni.

Dr. R. Lalthangliana chuan nikum March thlaa Bangladesh a zin ṭumin Tipu Munshi nena inkawmhona an neihah Mizoram ramri a Bangladesh nena insumdawntawna tur Border Trade hmunhma te enho a ‘Joint Verification Visit’ May thlaa neih an tinzawn chu Covid hripui lengin a zui avanga tih theih ta lo chu, hripui a kiam deuh tak avangin a sawmna angin Joint Verification Visit nei turin Bangladesh Minister chu Mizoram ah a lo zin dawn tiin a sawi.

Commerce & Industries Minister chuan Lunglei District a Kawrpuichhuaha Integrated Check Post (ICP) leh Mamit District a Silsuri a Border Haat te chu Joint Inspection a en an tum thu sawiin Bangladesh lam chuan helai hmuna insumdawntawnna turin ruahmanna te thui tak an kalpui tawh a, keini lamah pawh chak takin theihtawp kan chhuah ve a, mahse state in a tih theih chin a awm a, thil thenkhat te chu Central lama Ministry pathum lai – Home Affairs, External Affairs leh Finance te tih tur a ni, a ti a. Hmarchhak ah Meghalaya leh Tripura te nen Bangladesh chuan insumdawntawnna an kalpui mek tiin Mizoram pawhin hun reilo teah insumdawntawnna hi kan kalpui thei dawn niin a sawi.

Commissioner & Secretary, Commerce & Industries Esther Lal-ruatkimi chuan Minister programme tlangpui te sawiin meeting ah hian an programme te sawi zauin ruahmanna siam dan te sawiho a ni.

Ruahman dan chuan Bangladesh Minister leh a hote hi April ni 22 ah Aizawl an lo thleng anga, a tuk April ni 23 ah Dr. R. Lalthangliana hovin Silsuri leh Kawrpuichhuah an tlawh anga, April ni 25 ah Kolkata panin an haw dawn a ni.

Meeting ah hian Addl Chief Secretary JC Ramthanga, Police, Commerce & Industries, Protocol & Hospitality, Aviation leh I & PR hotulute bakah Aizawl DC, Mamit DC, DIG BSF leh Aizawl SP te an tel a ni.

