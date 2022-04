Mizoram tlawhtu “North East on Wheels” expedition team-te Governor-in dawngsawng

“North East on Wheels” expedition a team pakhat Saza – Serow Team chuan Nilaini khan Jampui Tlang, Tripura aṭangin Mizoram rawn lûtin chawhnuah khan Aizawl an rawn thleng a, heng rider te pual hian Governor Hari Babu Kambhampati chuan Raj Bhavan-ah Nilaini tlai khan Thingpui Ruai a lo buatsaih sak a, Saza – Serow Team te hi Aizawl khaw pawn, Lengte peng atangin Tourism Minister Robert Romawia Royte chuan Bike khalhin a rawn hruai thleng a ni.

Governor chuan India ram hmun hrang hrang atanga Bike khalha Mizoram rawn thlengte chu Mizo-ramah hun hlimawm tak hmang turin a lo lawm a, Mizoramah state pawn lam mite la hmuh ngaih loh hmun mawi tak tak, Mizo khawtlang nun entawn tlak tak takte leh sik leh sa nuam em em te chu pawn lam mite tana rawn zin nawn lehna tham a ni a ti.

Tourism Minister pawhin Central sawrkawr ruahmanna hnuaia Hmarchhak state chhung leh hmarchhakmite khawsak dan hriatchian theihna hun Biker te hmanga buatsaih a ni chu dangdai a tih thu leh remchang hle nia a hriat thu a sawi a, India rama hmun mawi tak, mi tam zawkin an la hriat pawh lohte a hmuna rawn belchiang turin tupawh Mizoram mipuiten ṭha takin an lo dawngsawng dawn tih a sawi a ni.

Atul Kulkarni, Chairman, Amazing Namaste Foundation pawhin North East on Wheels chu hmarchhak bial hriatchian zawkna tura programme pawimawh tak AKAM hnuaia huaihawt a ni tih a sawi a. Biker te kalna apiangah hian programme awmze nei takin buatsaih a ni a. Biker te tana an kalna hmun leh mi chengte nena inbelhchianna hun a tam thei ang ber siam a ni a. He programme hnuaia Team tinte hian Km 1400 chuang zel Hmarchhak bial hrang hrang fangin an kal kual a, tlan liam mai lovin hun hlawkthlak tak an hmang zel a ni a ti.

Hmarchhak bial hriatchianna tura Biker 75 te puala North East State hrang hrang fan chhuah programme-ah hian team 6 siam a ni. Heng team-ah te hian Mizo ṭhalaite pawh an tel a, Saza – Serow Team-ah hian Mizo nula Rosalyn Lushai chu Team leader a ni a, Saza Serow Team hian Mizoramah chuan Aizawl, Thenzawl leh Vairengteahte hun an hmang dawn a, Inrinni hian Jowai Shillong a riak lut turin Mizoram an chhuahsan leh dawn a ni.

Like this: Like Loading...