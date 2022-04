Mizoramah Transport Department-in lirthei 3,18,465 a chhinchhiah tawh

Transport Department chhinchhiah danin Mizoram puma lirthei awmzat chu 3,18,465 a ni a, kumin March thla thleng khan lirthei 6120 a chhinchhiah thar leh tawh a ni.

District 8 zingah Aizawl district-ah lirthei tam berin lirthei chhinchhiah zat chu 2,22,332 a ni a, kumin March thla thleng khan lirthei 4,135 an chhianchhiah tawh.

Lunglei district chu lirthei tam lamah pahnihna niin, lirthei 27,534 a awm a, transport department-te chuan kumin chhung hian Lunglei district-ah lirthei 480 an ziaklut tawh a ni.

Kolasib district chu pathumna niin, lirthei 18,165 chhinchhiah tawh niin, kumin chhung hian lirthei 383 chhianchhiah tawh a ni.

Champhai district-ah chuan lirthei chhinchhiah zat hi 16,837 niin, kumin chhung hian 377 an chhiahchhiah thar bawk a ni.

Serchhip district chuan lirthei chhinchhiah 11,022 awmin, kumin March thleng khan lirthei 196 an ziaklut tawh a ni.

Siaha, Lawngtlai leh Mamit district-ahte hian lirthei hi sing an kai lo vek a, Siaha in kumin chhung hian lirthei chhinchhiah tawh 154 neiin, heti hian an district chhunga lirthei awm zawng zawng chu 8,470 an ni.

Lawngtlai district chuan lirthei 8,122 chhinchhiah tawhin, kumin chhung hian 243 an chhinchhiah tawh a, Mamit district-ah lirthei chhinchhiah hi a tlêm fal deuh a, 5,983 chhinchhiah tawh niin, kumin chhung bik hian lirthei 152 transport department-ah ziahluh a ni tawh a ni.

