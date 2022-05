MzSRLM hmalakna tur hrang hrang zirhona hun hmang

Sawrkar kum kal mek 2022-23 chhunga Mizoram State Rural Livelihoods Mission (MzSRLM) hmalakna tur hrang hrang nimin khan Aizawl Chanmari YMA Hall-ah zirho a ni a, he hun hi Rural Development Minister Lalruatkima’n a hmanpui.

Lalruatkima chuan Covid-19 hrileng vanga kum 2 chhung Annual Action Plan bul ṭanna leh zirhona hun neih theih a nih loh hnuah kuminah hun rem-chang a rawn inherchhuak leh chu lawmawm a tih thu a sawi a. MzSRLM hmalak-na hnuaia thingtlanga mi harsa zawkten Self Help Group (SHG) kaltlanga hmasawnna hrang hrang an neihte lawmawm a tih thu te, MzSRLM-a thawkte ṭhahnemngaihna leh inpekna chu lawmawm a tih thu a sawi a. Tun aia ṭhaa thawk zel tur leh thawhhona ṭha tak nei zel turin a fuih a, sawrkarin theihtawpin MzSRLM leh SHG-te hmalakna a ṭawiawm zel tur thu a sawi a, MzSRLM scheme bakah Rural Development Scheme hrang hrang MGNREGS, PMAY leh SPMRM-te kaltlanga Mizoram thingtlang mite tan hmasawnna hrang hrang kalpui mek a nih thu pawh sawiin, PMKSY Version-2 hnuaiah Block 26-a Cluster 12 tuam turin ruahmanna kalpui mek a ni, a ti.

Zirhonaah hian Mizoram chhung hmun hrang hrang aṭangin MzSRLM staff-te an kalkhawm a, workshop hi thla thar May ni 2 thlenga neih tur a ni.

MzSRLM hian Mizoram chhunga District 11 leh RD Block 26-ah hma a la mek a; thingtlang khua 684-ah lut tawhin Self Help Group 8,249 din a ni tawh a, SHG member 72,025 an nei a ni.