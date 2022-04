NAAC Grade A nih lawm dawn

Govt. Serchhip College chuan India ram zirna in sang endiktu, NAAC-in Grade A accreditation a pek lawmna hun vawiin hian an campus-ah an hmang dawn a, Chief Minister Zoramthanga chu khuallian a ni ang a, Bialtu MLA Lalduhoma leh Sports & Tourism Board Vice Chairman TC Pachhunga, MLA leh, Serchhip District Bawrhsap, Nazuk Kumar, IAS-te pawhin he hun hi an hmanpui ang. NAAC ‘A’ GRADE an nih lawm nan hian nimin khan NCC, Govt. Serchhip College-a CTO 1 leh Cadet -12-te chuan Serchhip District Hospital Blood Bank-a dah turin a thlawnin thisen Unit 13 an pe a ni.

Like this: Like Loading...