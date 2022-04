Ni 2 chhungin hri kai 11 hmuh belh

Ni 2 chhungin Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 11 hmuhchhuah belh leh an ni a, CMO Office aṭanga thudawn danin, Ningani khan hri kai 5 – Chhingchhipah 3 leh E.Lungdar-ah 2 hmuh belh an ni a, nimin, Zirtawpni khan 6 – E.Lungdarah 4 leh Hmunṭhaah 2 hmuh belh an ni bawk a, hengte nen hian District chhunga hri kai hmuhchhuah zawng zawng chu mi 13,572 an tling tawh a, Ningani khan khan hri kai dama puan 23 leh nimin khan mi 33 awmin, hengte nen hian enkawl dam zat hi mi 13,445 an ni tawh a, enkawl lai 94 awmin, nunna chân hi mi 33 an awm tawh a ni.

Like this: Like Loading...