Oil Palm hralhna rate Kg.-ah Rs.10/-in tisang

Oil Palm rah hralhna man bithliahtu committee “Price Fixation Committee on Oil Palm Fresh Fruit Bunches chu nimin khan Secretariat Conference Hall, MINECO-ah an ṭhukhawm a, Oil Palm hralhna chu Kg, khatah ₹10/-a tihsan nise an ti.

He meeting hi J.Hmingthanmawia, Secretary, Agriculture Department chuan a kaihruai a. District hrang hrang aṭanga Oil Palm chingtu aiawhte’n harsatna hrang hrang an tawh te leh Oil Palm rah hralhna rate hman mek kg khatah ₹5.50 chu tihsan hun hle a an hriat tawh thu an sawi. Oil Palm rah leitu Company atangin Godrej Agrovet Ltd. leh Ruchi Soya Industries Ltd. ten Oil Palm rah an lei chung changa harsatna an tawh te an sawi bawk a. Meeting chuan Oil Palm rah hralhna rate hman mek chu vawin April Ni khat atanga hman tan turin kg khatah ₹10 a tihsan nise an ti. Tuna rate thar hi India sawrkar-in viability price a kalpui hma a hman tura tih a ni.

Nikum 2021-2022 chhung khan khaw 111 atangin Oil Palm chingtuten company te hnenah Oil Palm rah metric tonne 5254 (₹289,00,000/-) an hralh a ni. Rate thar hman a nih hnu hian Oil Palm rah tharchhuah pawh nasa taka a pun phah beisei a ni.

He meeting-ah hian District hrang hranga Oil Palm chingtu aiawh, company aiawh leh state sorkar aiawh in Agriculture Department leh Finance Department aiawh te an tel a ni.

