Pawl 10 thlenga compulsory subject-a Hindi seng luh remtihna pe lo

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan Mizoram sawrkarin Hindi zir uar leh ṭawng thiam a ṭul a ti a, pawl 10 thlenga compulsory subject a sengluh remtihna erawh a pe lo, a ti.

Zirtawpni-a Union Home Minister Amit Shah thusawi, India hmarchhak state zawng zawngin pawl 10 thlenga sikula compulsory subject atana Hindi hman an remti tia a sawi chungchanga zawhna chhangin Lalchhandama Ralte chuan sawrkar hmasa khan a lo remti a nih loh chuan compulsory subject-a Hindi telh hi sawrkarin a remtihna a pek awm a hriat loh thu a sawi a. Hetih rual hian Mizoram hi Hindi hman lohna state a nih avangin Hindi zir uar hi sawrkar chuan a duh thu a sawi ṭhin niin a sawi a, Hindi zir uar leh thiam hi inpum-khatna atan pawh a pawi-mawh tih chu sawrkarin a sawidan a ni a, Compulsory subject-a seng luh lam chu Mizoram sawrkarin a la sawi ngai lo niin a sawi a ni.

Hetihlai hian MZP Gen. Hqrs. Vice President Andrew F Lalramnghaka chuan hemi chungchang hi vawiina Executive Committee inkhawmah sawiho an tum thu a sawi a, ṭawng inbarhluih chu an duh loh thu leh MZP tel vena India hmarchhak zirlai pawl North East Students Organisation (NESO) pawhin ṭawng barhluih hi a duhdan a nih loh thu a sawi tawh a ni, a ti.

