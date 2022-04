‘Plastic Rice’ an tih hi ‘fortified rice’ a ni:FCI Divisional Manager

Zodinpuii Ralte, Divisional Manager, FCI Aizawl chuan tunhnaia buhfai lem ‘plastic rice’ nia miten an sawi chu thil an hriat dik tawk loh vang nia sawiin, ‘fortified rice’ a ni tih a sawi.

Nimin khan Food Corporation for India (FCI), Divisional Office, Aizawl buatsaihin Kolasib Rengte-kawna FCI kudamah sawr-kar laipui hmalaknaa miretheite hnena a thlawna buhfai sem mek, kumin September thla thlenga chhun-zawmna tur programme Anna Yojana & Public Distribution lawmna hun chu Kolasib District Bawrhsap John LT Sanga hovin hman a ni a, he huna FCI hmalakna chungchang sawitu Zodinpuii chuan “Central-in scheme hrang hrang a siam a, tunah hian mid-day meal (education deptt hnuaia kalpui) leh WBNP (Anganwadi lama an kalpui) buhfai bik atan ‘fortified rice’ sem a ni a. Hei hi ‘plastic rice’ tiin mi ṭhenkhatin an sawi a, hei hi hriat loh vang a ni,” tiin fortified rice hi tun 2nd quarter aṭang hian an pe chhuak ṭan tih a sawi a. Divisional Manager sawi danin fortified rice chu nutritional food a ni a, upa lam tan a ṭha a, nakin lawkah chuan ration atan hetiang buhfai hi sem a nih dawn thu leh open market-ah chuan a man a to tih a sawi.

Zodinpuii chuan ‘Anna Yojona & Public Distribution’ programme chu sawr-kar laipuiin a ngai pawimawh tih a sawi a, Mizoramah chuan Covid-19 hri len chhungin ei tur neih loh vanga boral an awm loh thu leh, supply department-in theihtawp chhuahin he scheme kaltlang hian mipuite hnena sem tur buhfai, FCI aṭangin a hun tak zelah an la ṭhin tih a sawi a. “He scheme hnuaiah hian 2020 aṭanga kumin March thleng, AAY leh PHH family ten a thlawnin buhfai 62,53,642.50qtls an dawng tawh a, hei hi FCI kaltlanga pek zel niin a pawisa zawnga chhut chuan cheng vbch 187.61 man hû a tling tawh,” tih a sawi bawk.

He scheme hi Covid-19 hri leng avanga hna-thawk tura chhuak thei lo puih ngaite ṭanpuina tur niin sawrkar laipui chhut danin India rama mihring vbch 82 dawnin an chhawr a ni.

