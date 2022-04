Raltlante identity card siam hna zawhfel thuai beisei

Mizoram sawrkarin Myanmar raltlante puala identity card siam hna a thawh mek chu zawhfel thuai beisei a ni.

Home department-a thawktute sawi danin tunah hian official-a chhinchhiah-naah Myanmar raltlan Mizorama awm mek hi mi 29,532 an ni a, nikum February ni 1-a sipaiin sawrkar thuneihna an hnehchhuh hnu, sipai sawrkar duh loh avanga nawrhna huaihawt-tute sipaiin tharum hmanga an beih takah khan mi sang tam tak chu Mizoramah an rawn tlanchhia a, nikum September ni 7 aṭanga tualchhung mi ralthuam kengte’n sipaite an beihlêt tak hnu khan raltlan hi an pung chho ta zel a, Mizoram district 11-ah inzarpharhin sawrkar chuan lo lutte hi chhinchhiah a, identity card pek hna hi a thawk ta a ni. Hetia ID Card an neih hian harsatna an tawh pawhin ṭanpui a awlsam tawh dawn niin home department official-te chuan an sawi.

Hriat theih chinah Hnahthial district-a raltlan awm zinga 1,110 chu identity card pek an ni tawh a, Lawngtlai district-a raltlan 4,794 chu ID card pek an ni tawh. Aizawl Pisapui tih ṭhin bawrhsap pisa a kan avanga hna thawk hlei thei lova hun engemawchen awm tawh Aizawl district bawrhsap pisa a thawkte pawhin tunkar aṭang hian Myanmar raltlan enfiah leh ID card pek hna hi an thawk tan ang.

Tun dinhmunah hian Siaha district-ah raltlan an awm tam ber a, mi 9,464 an awm mek a, Champhai district-in dawtin mi 7,810 an awm a, Lawngtlai chu raltlan tamna ber pathumna niin mi 5,475 an awm mek a ni. Lunglei district-ah 1,986 an awm a, Aizawl district-ah 1,916 awmin Hnahthial district-ah 1,732 an awm bawk a. Serchhip district-ah 433, Kolasib district-ah 149, Mamit district-ah 450, Khawzawl district-ah 64 leh Saitual district-ah 53 an awm bawk a ni.

Raltlan tam zawk hi an puala sawrkar leh an awmna khawtlang leh tlawmngai pawlin an sak relief camp-ah an awm a, mahni chhungte leh ṭhiante bel bakah in luah hawha awmte an ni hlawm a ni.

