Ramchhung hmun dang rualin Chhingchhipah Block Level Health Mela buatsaih a ni

Union Health Ministry ruahmannain nimin aṭang khan ramchhungah Ayushman Bharat-Health & Welness Centre nuai 1 chuangah Block Level Heath Mela ṭan a ni a, Serchhip District-ah pawh nimin khan Chhingchhip Community Hall-ah Serchhip Block Level Health Mela huaihawt niin, Chhingchhip leh a chhehvel khuate tan a thlawna inentirna hun buatsaih a ni.

Health Mela hawngtu, Serchhip District Bawrhsap, Nazuk Kumar, IAS chuan Chhingchhip leh a chhehvel mipuite tana Health Mela buatsaihtute chungah lawm-thu sawiin, an inpeknate chu mipuiten an ṭangkaipui hle dawn a ni, a ti a. Chhing-chhip leh a chhehvel mipuite pawh a lawmpui thu sawiin, district chhunga doctor thiam ber berten an khuaah ngei an kalchilh chu hmang ṭangkaia, a mamawh apiangten lo pan ngei turin a chah a ni.

District Bawrhsap chuan, natna tam tak hi nunkawng thianghlim leh felfai tak hmanga invên theih a ni a, mipuiten nunphung hrisel leh thianghlim lam kan uar deuh deuh a ṭul hle a, natnate hi hma taka hmuhchhuah chuan enkawl dam a awl zawk ṭhin avangin rang taka damdawiin pan thuai nachang hriat a pawimawh ṭhin hle, a ti a. Sawrkarin mipuite hriselna atana hma a lakna hrang hrang leh tunhnaia chung hmalakna district chhunga kalpuite leh hmachhawp hnaivai awm mekte a tarlan bakah Covid-19 hripuiin min la chenchilh reng avangin mipuiten hri danna (vaccine) lâk lamah ṭan la a, himna dan (CAB) te ṭha taka zawm zel turin a chah bawk a ni.

Hawnna inkhawm hi Dr. Lalzawmi, CMO, Serchhip-in a kaihruai a, Health Mela ah hian inentirna hmun Stall 22 buatsaih a ni a, a hawnna inkhawm neih zawhah inentirna hi kalpui nghal niin, mipuiten an hlut hle a ni.

He hriselna kutpui hi National Health Mission, Health & Family Welfare Department Mizoram mai bakah Education Department, DIPR, Women and Child Development, Rural Development, Sports & Youth Affairs, Ayush, Food Safety, UD&PA leh Art & Culture Department-te nen ṭangkawpin an buatsaih a ni a, Serchhip District-ah chuan Chhingchhip bakah hian karleh lamah E.Lung-dar Block level Health Mela chu E.Lungdar-ah buatsaih leh tura ruahmanna siam a ni.

Nimin vek khan Mizoram chhunga RD Block engemawzatah pawh Health Mela hi neih niin, Health Minister Dr R.Lalthangliana pawhin Aibawk RD Block tana Sialsuka Health Mela buatsaih chu hawngin a hmanpui bawk a, hetah hian Dr R.Lalthangliana chuan sawrkar laipuiin mipui te, a bik takin khawpui liana cheng ve lote hriselna a ngaih pawimawh em avangin India ram pumah Block-Level Health Mela neih turin ruahmanna a siam a, hei hi mipuite pawhin an chhawr ṭangkai ngei a ṭul a ni, a ti a. Mizorama chêngte chu mahni taksa hriselna tun aia uluk zawka inchik mamawh an ni tih sawiin, natna neih kher nghak lova taksa hriselna dinhmun ngaihven reng a pawimawh a, hriselna chu hmalam hun hriltu pawimawh tak a nih avangin hriselna atana pawimawh inenkawl uluk te, ei leh in hrisel, mut hunbi mumal neihte bakah taksa insawizawite tih ngei a ṭul a ti bawk.

