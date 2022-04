Samagra Shiksha leh CAM thawkdun dawn

Samagra Shiksha Mizoram leh Cricket Association of Mizoram-te chuan kum 5 chhung daih tur Thawhhona thuthlung nimin khan an ziak.

School Education Department Secretary Dr Lalzirmawia Chhangte chuan Mizo naupang kaihhruai nuam leh talent nei ṭha tak tak te, zirtir theih rual an nih laia cricket an han zir tur chu hmasawnna lawmawm tak a ni, a ti a. Cricket Association Hony. Secretary Mamon Majumdar pawhin thu sawiin, hun rei tak aṭanga an lo beisei leh an duhthusam chu tihhlawhtlin a ni ta, a ti a. Mizoramah Cricket-a talent neih tam tak awmte zawn chhuah a, zirtir a, kaihruai turin theihtawp an chhuah dawn thu a sawi bawk.

He thawhhona turah hian a bul ṭan nan Aizawl khawpui chhunga sawrkar sikul Primary leh Middle School thlan chhuah sikul 10-ah kalpui a ni ang a, kum thar aṭangin Aizawl pawn leh District dangah te kalpui zel a ni dawn a, naupangten an zirlai tibuai lo thei tur ang berin kar khatah vawi 3 training an nei ang a, sum leh pai senso ngai zawng zawng leh cricket thuam thil leh training-na atana mamawh zawng zawng chu CAM-ten an tum dawn a ni.

Like this: Like Loading...