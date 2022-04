Save Tlawng lui project-a thawk chhuak tur vai liam

Nimin khan Aizawl Press Club-ah Save Tlawng lui project-a hma latu turte vai liamna hun hman a ni a, Lalrozama IAS, Secretary Sports and Youth Services chu khuallian niin a vai liam a ni.

He hun, Ngurthanzaua Sailo, management chairman kaihhruaiah hian R.Lallawmsanga, management secretary chuan report pein project a sawifiah a, he project-ah hian Romal-sawma (Roma) chuan Tlawng hnar Zobawk aṭanga ṭanin Bairabiah tâwpin a zawh chhuak dawn a. He project hi PHED Aizawl Watsan Division, Aizawl Municipal Council, Tourism Department leh Zote Bakery ten an sponsor a. He project hi adventure club pathum East India Campers Adventure Club, Zotrek Adventure Club leh Mission Vengthlang Adventure club te nen ṭangruala buatsaih a ni, heng bakah hian a bulṭanna Zobawk lamah hian Lunglei Adventure Club-ten an lo ṭawiawm dawn bawk a, he project hi ni 10 -15 chhunga zo tura inbuatsaihna a ni.

Save Tlawng Lui Project hian a tum chu Tlawng lui humhalh a ṭul leh pawimawh-zia inzirtir te, Plastic bawlh-hlawhin a tih bawlhhlawhzia leh a senghawi ngaih pawimawh a ṭulzia inzirtir te, Tlawng tui bawlhhlawh zualna lai testing kir hmanga en te, Tourism spot atana hmun ṭha zawn chhuah leh ṭhalaite Adventure Sport lama cho chhuahte a ni.

