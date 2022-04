Sawrkar laipuia Jt. Secretary-in Mizoram hmalakna tha a ti

Ministry of Housing and Urban Affairs Joint Secretary (Coordination and North East) Pankaj Kumar Singh chuan Mizoram sawrkar hmalaknate chu a hmuh tawh chinah a ṭhat thu leh lawmawm a tih thu a sawi.

Ni 3 chhung Mizoram hmun hrang hranga sawrkar hmalakna a tlawh hnuin Singh hian Inrinni zing khan UD&PA leh PHE department changtu, Deputy Chief Minister Tawnluia chu a chenna inah hmuin an inkawm a, Singh chuan Mizoram chu nuam a tih thu leh hmalakna hrang hrangte a taka a hmuh chuan Delhi aṭanga an lo ngaih ang ngawt a nih loh thu sawiin, amah pawhin hlâwkthlak a tih thu a sawi a. Hmalak mekte a hlawhtlin vek theih na’n theihtawp chhuaha a ngaih-ven zui tur thu sawiin, Dy. Chief minister leh Department hotute’n rawtna chi hrang hrang an thlente chu theihtawp chhuaha a bawh-zui tur thu a sawi bawk a ni.

Tawnluia pawhin Union Joint Secretary chu lo lawmin Mizoramah ngei rawn kal a hmalaknate a rawn en chu fakawm a tih thu a sawi a, hetiang taka rawn ngai pawimawhtu hi an tam lo hle niin a sawi a, a deparment chan hnuaia sawrkar laipui ruahmanna hrang hrang chungchangte leh hmalak chhunzawm dan turte a sawipui a ni.

Pankaj Kumar Singh hi India hmarchhaka khawpui hmasawnna leh tihchang-tlunna atana ruahmannate vil tura ruat a ni a, Nilaini khan Aizawl a lo thleng a, a châm chhung hian PHED, UD & PA SIPMIU hmalak-na chi hrang hrang a tlawh a, chung zingah chuan Zuangtuia PHED Biodigester Plant, UD&PA (SIPMIU)-in Bethlehem Vengthlanga Aizawla veng 16-in an hman tur 10 MLD Sewage Treatment Plant sak mek, Dihmunzawla Greater Aizawl Water Supply Phase I & II-in chak zawka tui a pump theihna tura 132kV Substation bun mek, MINECO 10% Lump sum scheme hnuaia building sak chi hrang hrang, Industrial Growth Centre, Sakawrtui-chhuna SIPMIU-in NERUDP programme hnuaia 37 MLD Water Treatment Plant a siam mekte bakah Kolasib-a 10% Lump sum scheme hnuaia hmalakana hrang hrang – Brig. C.Vankunga Building Shopping Complex, Kolasib Stadium bakah Kolasib leh a chhehvela kawng sialte a en a ni.

PHED leh UD&PA officialte nen inkawmhona hun tha tak neiin sawrkar laipui hnuaia an project/scheme thawh chi hrang hrang report felfai taka an pe thei chu lawmawm a tih thu Union Joint Secretary hian a sawi bawk a ni.

Inrinni khan New Delhi panin a thlawk haw a, a haw hma hian Treasury Square-a ICCC – Intergrated Command and Control Centre a tlawh bawk a ni.

