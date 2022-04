SBI-in cheng nuai 96.98 man hu medical equipment CM hnenah an hlân

Nimin khan State Bank of India chuan an Corporate Social Responsibility (CSR) atangin medical equipment cheng nuai 96.98 man hu a ṭul anga hman turin Chief Minister Zoramthanga hnenah an hlan a, heng bungruate hi Health & Family Welfare Department hnenah pek nghal a ni.

Bungraw inhlanna hun, CM office-a neihah hian Chief Minister chuan thu sawiin, mipui tana ṭangkai tur SBI in thilpek an hlan chu lawmthu sawiin, a hma pawha hetianga puihna ṭangkai tak tak an lo pe tawh ṭhin chu lawmawm a ti a. Thilpek hlantu Chief General Manager NE Circle, SBI RS Ramesh chuan CSR kaltlanga mipui hriselna enkawlna lam a theih ang anga khawtlang tana hmalak zel chu an ngaihpawimawh thu a sawi bawk.

Health &Family Welfare Department Principal Director F. Lallianhlira pawhin COVID-19 hrileng chu a la reh tak tak loh avangin test kit ṭhahnem tak dawn a ni chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

