School Education SOP duan tha tawk ti

Mizoram State Commission for Protection of Child Rights Chairman Dr C.Lalsangzuala chuan zirna in hawn ṭan turah zirlaite himna Child Rights Commission-in a ngaih pawimawh thu leh School Education-in SOP a duan chu Commission-in ngun taka a zirchian hnuah ṭha tawkah a ngai tih a sawi.

Nimin khan thuthar thehdarhtute kawmin Dr Lalsangzuala chuan naupangte hamṭhatna tur leh an dikna chanvo humhalhna kawnga dan dinglaite leh sawrkar policy te enzui chu an mawhphurhna a nih thu a sawi a, an zirchianna ah Mizoram chhunga zirna in a tlangpuiin ṭha thawkhat mahse hmasawnna tur tam tak a la awm a ti a, kum 2019 January thlaa zirlai awmna Hostel hrang hrang leh School canteen-te zirlai te tan a himtawk em tih an endiknaah school an endik zawng zawng chu Guidelines an pha lo vek tih sawiin, Central aṭanga Guidelines a nih avangin zawm vek harsa mahse Mizoram chhunga Hostel leh Canteen-te chu zirlai naupang te himna turin ṭan an lak a ngai a ti.

An endiknaah School building an endik te chu zirna in sang lam aiin hniam lamah naupangte tan a himlo zel a ti a, kangmei leh chhiatrupna thleng palh thei laka himna ah hmasawn ala ngai hle tih sawiin Hostel ṭhenkhat inthiarna felfai lo leh tawt lutuk a awm a ti bawk.

