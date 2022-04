SEDP hmangin a tlem berah chhungkaw 1500-in cheng sing nga theuh an dawng dawn:Zoramthanga

MNF President Zoramthanga, Chief Minister ni bawk chuan, “SEDP hmangin bial tinah a tlem berah chhungkaw 1500-in cheng singnga ṭheuh an dawng dawn a ni,” a ti.

Nimin khan Multipurpose Hall, Field Veng, Vairengteah Serlui North Block MNF Conference leh mithar lawmluhna huna khuallian nia a hmanpuinaah MNF president chuan he thu hi a sawi a, “Hripui leng leh ramri buai karah pawh Buhfai leh Gas-ah harsatna awm lovin tun hi kan thleng thei a. Kawngpui pawh hun hmasaa chhe em em vek mai kha, tunah chuan a ṭha deuh vek ta mai. Kum 60 chhung min hruaitu kan Pathian hian hun harsaah pawh he ram hruai tur hian min dah a lo ni. MNF hi lo sawrkar lo hlauh ta ila, tun dinhmunah hian kan ram hi a ngaihtuahawm ngawtin a rinawm,” a ti a.

Zoramthanga chuan, “Inthlanpui kan hmachhawn leh turah pawh tun aia tam zawk hruaitu neiin MNF hi a sawrkar leh ang a, Varparh Arsi hi a eng zual zel ang a, dona chi hrang hrang leh nekchepna hrang hrang karah min hruai tlattu kan Pathian min hruaina hi kan rinchhan tlat a, nun nel tak nei a, amah kan en tlat a nih chuan hlawhlinna nasa zawk kan chang zel dawn a ni,” a ti a, “MNF hi hnam rilru pu kan ni a, kan chhungkuaah hian tumah a hlui leh a thar kan awm bik lo a, a neitu vek kan ni, rilru nghet puin ṭan ila thar ṭheuh ang u,” a ti a, he hunah hian MNF president hian mi thar 598 an party-ah a lawm lut tih an party thuchhuah chuan a tarlang.

