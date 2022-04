Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh chu mi 13,486 an tling tawh a, heng zinga mi 13,294 chu enkawl dam tawh niin, enkawl dam zat hi za-a 98.58 an ni tawh a, tun dinhmunah enkawl lai 159 awmin, hri kai nunna chân hi mi 33 an awm tawh a ni.

Like this: Like Loading...