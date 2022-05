Serchhip District-ah vawk lakluh khap

Nimin khan Serchhip District Magistrate Nazuk Kumar, IAS chuan Ser-chhip District chhungah ram dang leh state dang bakah, Mizoram chhung district dang aṭanga vawk, vawksa leh vawksa aṭanga thil siam reng reng lakluh khapna a tichhuak a, he thupek a tihchhuah chhan chu Serchhip District ṭhenawm – Champhai, Khawzawl, Saitual leh Aizawl District khaw ṭhenkhatah vawk pul hri, African Swine Fever (ASF) leng meka Serchhip District a him theihna atana tih a ni a, vawk damlo reng reng ei tur atana hralh leh talh a khap a, vawk dam lo leh thi an awm chuan AH&Vety Deptt. thawktute hriattir vat ṭhin tur a ni, a ti bawk.

Related