Serchhip District Junior Football Championship 2022-ah nimin khan match berah Dress Up FC leh Hmar Veng FC te goal awm lovin an inhnehtawk a, Vengchung FC-in 2-1-in Bungpui FC 2-1 an hneh a, inkhel hnuhnung berah Darnam FC leh P&E FC te 1-1-in an in-draw bawk a, vawiin hian chawhma dar 11 aṭanga khel ṭanin, group match khelh zawh a ni ang.

