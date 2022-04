Serchhip Sports Complex-a Serchhip District Junior Football Championship 2022 (U-17) khelh mekah nimin khan Chhekhnai FC leh Bungpui FC chu 2-2-in an in-draw a, P&E FC-in 3-0-in Field Veng FC an hneh a, Khawlailung FC leh Bungtlang Bazar FC-te inkhel turah walk over-in Khawlailung FC hi 3-0-in an chak a, New Serchhip FC leh Keiṭum FC-te 2-2-in an in-draw bawk. Vawiin chhun dar 12:30-ah match hmasa berah Dress Up FC leh Hmar Veng FC inkhelin, Bungpui FC leh Vengchung FC-te dar 2-ah an inkhel ang a, dar 3:30-ah Darnam FC leh P&E FC-te an inkhel bawk ang.

Like this: Like Loading...