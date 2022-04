Serchhip District Junior (U-17) Football Championship khel tan

Nimin khan Serchhip District Football Association (SDFA) buatsaih Serchhip District Junior (Under-17) Football Championship 2022 chu Serchhip Sports Complex-ah K.Saitluanga, MIS, Dy. Director, I&PR Serchhip chuan khuallian nia hawngin, khelh ṭan a ni.

Hawnna thu sawiin, khuallian chuan naupangten insum theihna leh taihmak-na an tlakchham fo avangin infiamna lama hlawhtling tura naupang beiseiawm tak takten beisei an phak lo leh ṭhin tih sawin, SDFA hruaituten infiammiten dinhmun sang zawk an thlen theih nana tournament an buatsaih sak chu hmang ṭangkai a, an kalzelna atana inbuatsaihna bul ṭan nana hmang turin a chah a ni.

Khuallian chuan, tunlai-ah rûkrûkna a hluar riau nia a hriat thu sawiin, diklo tak nawmsak ai chuan rinawm taka hrehawm deuh zawk pawh thlang ngam tura huaisen turin infiammite a chah a, Social media-ah ram leh khawtlang hruaitu-te an ṭhatna lam thu aia sawiselna leh diriamna hmuh tur a tam ta lutuk chu pawi a tih thu sawiin, kawng ṭha zawk inkawhhmuh zawnga inhrilhhriatna ni lo, mite fel tawk lohna pho lang zawnga inselna hrim hrim lakah fihlim turin a ngen bawk.

Hawnna hun hi Zomuana Hnamte, President, SDFA chuan a kaihruai a, he Championshipah hian Serchhip District chhung khaw hrang hrang aṭangin Team 13 an tel a, pool 4-ah ṭhen niin, ni 26 April, 2022 ah Final khelh a ni ang.

Inkhel hmasa berah Darnam FC leh Field Veng FC-te 1-1-in an in-draw a, inkhel pahnihnaah Bungtlang Bazar FC leh New Ser-chhip FC inkhelah Bungtlang Bazar FC-in 1-0-a hma an hruai laiin, an player 4-te chu an kum a over tawh tih hriatchhuah an nih avangin hnawhchhuah an ni a, Bungtlang Bazar FC hi player 7-a an khelh tawh hnuah an goalkeeper chu hnawhchhuah a nih ve leh tak avangin, New Serchhip FC zawk chu 3-0-a chaka puan an ni ta a ni.

Nimina match dangah Khawlailung FC chuan 3-0-in Keiṭum FC an hneh a, Chanmari FC-in 3-2-in Dress Up FC an hneh bawk.

