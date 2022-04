Skill development-a hmalak dan tur sawiho

Mizoram chhunga skill development chak taka kalpui tura din Mizoram State Skill Development & Entrepreneurship Mission (MzSSDEM) hnuaia State Executive Committee (SEC) chu Zirtawpni khan SAD Conference Hall, MINECO-ah a vawi khat nan an ṭhukhawm a. SEC member-te hi skill development lama hmalatu sawrkar department 14 a Director te bakah University aiawh, Industry neitute aiawh leh Training Provider-te aiawh pakhat ṭheuh an ni.

SEC Chairman Lalram-sanga Sailo, Secretary, LESDE ni bawk chuan meeting hi kaihruaiin, Mizo-ram chhunga skill development programme hrang hrang baseline survey LESDE Department-in a neih aṭanga an thil hmuh/hriatte a bu a siam chu an enho a, member-te chu skill training kalpui-naah, State-in a mamawh dan a zira National Skills Qualifications Framework (NSQF) aligned courses thlan thiam theih nan NSQF nih phungte hrilhhriat an ni a, SEC pawimawhna leh mawhphurhna inhrilh hriatna hun neih a ni bawk. Mizoram Skill Mission Portal, LESDE Department leh Mizoram State e-Governance Society (MSeGS) hmalakna a buat-saih mek chu meeting-ah hian entir chhinna neih a ni a, member kal khawmte chuan mahni department hnuaia (Central & State sponsored) skill training kalpui a nih dante an report a, hmalak chhoh zelna atana tha nia an hriat te sawiho a ni.

