Sports Minister-in Cadet incentive hlân

Sports Minister Robert Romawia Royte chuan a pisaah 1 Mizo Air Sqn NCC Republic Day Parade Cadet incentive a hlan a, CSUO Ajit Kumar, Mizoram University leh CUO Vanlalmalsawmdawngliana, Govt J. Thankima College te hnenah ₹25,000/- leh Certificate a hlan ve ve an ni.

Sport Minister chuan Sports & Youth Services Department hnuaia NCC Air Wing aṭanga Parade contingent lawmman dawngte a lawmpui thu sawiin, NCC chu ṭhalai nun zirna ṭha tak a nih thu leh tun aia uar zawka thalaite Army Officer leh Air Force Officer ni tura NCC kaltlanga ṭan la zual turin a chah a, NCC pawh a theih anga tihlen zel ṭul a tih thu a sawi bawk.

He hunah hian Best CTO (Caretaking Officer) pahnih Junior-ah Zothan-liana, Govt Chaltlang H/S leh Dr Sadhan Gope Mizoram University te hnenah ₹5,000/- leh Certificate hlan ve ve an ni. He hunah hian Squadron Leader MK Singh Commanding Officer leh staff te an tel a ni.

