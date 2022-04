SRS din turin mipui nawrna nasa, ruihhlo keng lut lo turin Myanmar raltlante ngen

Central YMA President R.Lalngheta chuan Supply Reductioin Service (SRS) din leh turin mipui nawrna a nasa tih sawiin, Myanmar aṭanga kan unau raltlan rawn lutte chu ruihhlo rawn kenglut lo turin a ngen tih a sawi.

Central YMA president chuan, ruihhlo do tur SRS din leh turin ngaihtuahna sen mek a ni tih sawiin, committee-ah sawi la ni lo mah se, mipui nawrna a nasat avangin din leh turah an inngai tih a sawi a, “Din a nih hun tur la sawi theih loh mah se YMA day chho velah kan din thei ang em tihte rilruah chuan a awm,” a ti.

Thil tam tak ngaihtuah ngai leh venthawn tur a awm vangin SRS din turin hmanhmawh vut vut rem lohna a awm tih sawi bawk-in, R.Lalngheta chuan, tunlaiin Mizoramah ruihhlo a tam thu leh a man pawh a tlâwm thu a sawi a. Ruihhlo bawih a luh tawh chuan chhuah leh a harsa tawh em em a, hemi vang hian Mizo ṭhalaite chu mahni invêng a, ruihhlo laka fihlim turin a ngên tih a sawi bawk.

Ruihhlo zuarte pawh Mizo ṭhalaite sawisa a tichhetu, piansualna leh thihna hial thlentu a nih vangin ruihhlo zawrh sim turin a ngên a, ruihhlo zuar-tute chu Mizo hnam pawisawitu an nih thu a sawi.

Central YMA President chuan Myanmar aṭanga Mizorama raltlan rawn lûtte chu kan unaute an nih vang in theihtawpin kan lo duat tih a sawi a, “Ṭha takin kan lo kuang-kuah a, amaherawhchu ruihhlo rawn keng kher suh se, an rawn keng zel a nih chuan kan rilrute pawh an tihnual ang tih a hlauhawm,” a ti bawk.

