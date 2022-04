Sub-Hqrs. YMA Pisa tualah thang thahnem tak halral a ni

Serchhip Sub Hqrs. YMA hnuaia Environment & Forest Protection Committee-in Sub-Hqrs.YMA ram ngaw humhalh pahnih – Sakhisih Sanctuary leh Entlang Social Forestry-a sava leh ramsa awhna atana mi tuten emaw thang an lo kam ṭhin an man/lakkhawm ṭhahnem tak chu nimin tlai khan Sub-Hqrs. YMA Office tualah Serchhip District Honorary Wildlife Warden RL Chhuanawma chuan a h芒l ral.

Thang hâlralna puala inkhawm tawi neihah RL Chhuanawma chuan thu sawiin, sava leh nungcha man hi sawrkar dan phal loh a ni a, a tilui man chu kum 3 chhung lung in tan leh ₹25,000/- chawitir theih an ni a, dân khap a nih vang chauh pawh ni lovin, nungchate hi mihringte nunna atana pawimawh an nih ve avangin a humhalh chu mitin mawhphurhna a ni a ti a, tunlai hi Sava bu chheh hun lai a nih angin thing tamna hmun remchang laiah Sava bu siam belh tum a nih thu a sawi bawk.

YMA Sub-Hqrs Serchhip hian khawpui dai hmun hnihah nungcha leh thing leh mau humhalhna – Sakhisih Sanctuary leh Entlang Social Forestry a nei a, hengte hi vengtu a hranpaa dahin, uluk takin an vil reng a, tun hnai khan Sakhisih Sanctuary-ah hian hnatlangin sava bu tur bawm an dah nual a ni.

Nimin tlaia Sub Hqrs YMA in Sava thang an hal ral te hi a tam ber chu Thangthleng leh Be-ai an ni a, hei bakah hian Thang-chep, Sakhi leh Sakuh thang a tel bawk.

He hun hmannaah hian Sub-Hqrs YMA President Kawlṭhuama leh Sub-Hqrs YMA hruaitu dangte bakah tualchhung chanchinbumite an tel a ni.

