Sub-Hqrs. YMA Rorel inkhawmpui neih hun April ni 26-ah sawn

Serchhip Sub-Hqrs YMA Rorel Inkhawmpui, April ni 22, 2022-a neih tum chu Kohhran ṭhenkhatten Bial Inkhawmpui an neih dawn avangin April ni 26-ah sawn a ni.

He thu hi Inrinni-a an president Kawlṭhuama kaihhruaia Sub Hqrs YMA Conference Hall-a Executive ṭhutkhawm neihah rel a ni a, he ṭhutkhawmah hian rorel inkhawma rel tur Agenda rawtna lut 10 aṭangin thlitfim a ni a, Tuichangral South Group YMA aṭanga lut ‘PWD-te nena thawh-hona Memorandum of Understanding (MOU) tih tawp’ rawtna chu chhawp chhuah tura pawm a ni.

Hei bakah hian Ṭawitlang Group YMA aṭanga lut, Lungphoa Forest Range Office hawn a nih theih nana hmalak rawtna te, S.Kawnpui North Branch aṭanga lut Myanmar raltlante enkawl dan mumal zawk leh khuahkhirhna siam rawtna te, New Serchhip Bazar Branch aṭanga lut Nungcha humhalh kawnga chak zawka hmalak leh Sub-Hqrs YMA Office sak belhna tur sum ngaihtuah rawtna te chu pawm a ni.

Sub Hqrs YMA rorel inkhawmpuia chhawp chhuak kher lova, SEC lo bawhzui atan Fa nei tam tura hmalak leh District Hospital Building sak huna ngun zawka vila enpui rawtnate pawm a ni bawk a, Budget atan ₹10,82,900/- chhawp chhuah tura ruahman niin, budget hi member mal, Town Area-a mi ten ₹8/-, Direct-a awp Branch member ten ₹6/- leh Group huam chhung Branch member tinten ₹3/- zel thawh tura ruahman niin, Group-te thawh tur zat hi Tuichangral South-in ₹27,400/-, Vantawng-in ₹20,400/- leh Ṭawitlangin ₹20,500/- niin, Sub Hqrs-in direct a awp bik Branch te thawh zat tur pawh la chhut chhuah ṭhat leh tur a ni.

Serchhip Damdawi In pahniha mitthi kuang hman tur chu Branch-ten siamsa thawhkhawm leh nise an ti a, hnam dangah ₹2,500/- lain; Mizoah chuan man awm lo ni se tih a ni a, PHE Department-in tuihna humhalh nana Mat leh Tuikuma lung dahkhawm (Check Dam) siam hnatlang neih an rawtna pawm a ni a, PHED hotute nen a hun tur la tihfel nise tih a ni.

