Serchhip Vengchung Pastor Bial KṬP Bial Conference-in a lo rel tawh bawhzuiin, nimin khan Serchhip Field Veng Branch KṬP chuan Serchhip Blood Bank-a dah turin a thlawnin thisen unite 20 an pe a, thisen petute hi hmeichhia 13 leh mipa 7 an ni.

