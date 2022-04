Thla 2 chhungin ruihhlo cheng nuai 3000 chuang hû man

Mizoram police te chuan tun hnai thla 2, March leh April chhung hian Mizoram hmun hrang hrangah, international market rate a chhut ruihhlo cheng nuai 3000 chuang hu an man tawh a, heng ruihhlo neitua puh mi 10 man an nei bawk.

Mizoram police chhinchhiah danin, 4.4.2022 khan Special Narcotics PS (CID Crime) team te chuan methamphetamine mum 1,00,000, Kg 9.602 a rit, international market-a cheng nuai 3000 (vbc.30) man hu chu Vaivakawn, Zohnuai, Sairang road-ah Tuanremi (46), Farkawn, Champhai District, Bawngkawn Hmar Veng-a cheng mek kut atangin an man a, hei hi tunhnai thla 2 chhunga ruihhlo an man len ber a ni.

Hmun hrang hrang a Mizoram police ten ruihhlo an man te hi methamphetamine leh heroin a ni deuh ber a, ganja man pawh engemawzah an nei bawk.

Ruihhlo bakah Special Narcotics PS team leh BSF Sector Aizawl tangkawp te chuan pawisa lem, ₹11,35,600/- man hu chu Aizawl Dintharah an man bawk a ni.

