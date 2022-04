Thlipui tlehin Kolasib leh Mamit District-a khaw thenkhatah in engemawzat a tichhia

Inrinni tlaia Kolasib leh Mamit District-a khaw ṭhenkhata thlipui tleh chuan in engemawzat a tichhia.

Kolasin leh a chehhvel khaw hrang hranga thlipui tleh khan hriat theih chinah in 251 a tichhia, in 31 chu luah zui tlak loh khawpin a len chhia a, Pangbalkawnah in 126 a chhem chhia a, luah zui tlak loh in 27 a awm a, Bairabi-ah in 30 a chhe bawk a, Meidum-ah in 28 tichhia-in in pakhat chu luah zui tlak loh a ni. Hei bakah hian South Chhimluang khuaah in 23 a chhem chhe bawk a, Kolasib Saidan vengah chenna in 10 a tichhia a, New Builum leh Rengtekawnah in 7 ve ve a tichhia a, Rengtekawna in chhe zinga 1 hi luah zui tlak loh a ni. Kolasib Hmar vengah in 7 a chhia a, pakhat chu luah zui tlak loh a ni a. Khuangpuilam veng leh Kolasib vengtharah in 4 ve ve a chhia a, Thingthelh khuaah chenna in 3 chhia-in Kolasib New Diakkawn vengah in 2 a chhe bawk. Thli tlehin in a tihchhiat zingah hian Pangbalkawna Salvation Army biakin chu a len thlu hneh hle a ni.

Thlipuiin chenna In a tihchhiat te chu nimin khan Minister of State K.Lalrinliana, chuan a hmunah a tlawh a, tanpuina awm thei ang ang ngaihtuahsak a tum thu sawiin, khaw hrang hranga VC leh tlawmngai pawlte nen in chhia thawm ṭhat dan tur leh hmalak dan turte an sawiho nghal a, Minister hian VC-te hnenah hnatlanga thawk chhuakte thingpui senso tur pawisa fai a hlan nghal bawk.

K. Lalrinliana hian chhiat tawkte hnenah hian a mimal pawisaa ṭanpui-na a pek bakah an lo chen lawkna tur zar hul na’n Silpoulin a pe bawk a, Kolasib district bawrhsap John LT Sanga pawhin hnatlang thingpui inna senso atan pawisa leh Silpoulin a pe bawk.

Vawiin hian khaw tam zawka VC leh tlawmngai pawlte chuan chenna in chhia thawm ṭhat leh senghawi hnatlang an ko a, nimin pawh khan khaw ṭhenkhatah chuan chhiat tawkte in sakna hmanrua leh bungrua senghawi hnatlang ko a ni.

Mamit district-ah pawh Inrinni tlaia thli na tak tleh hian In 18 a tichhia a, chung zinga In 4-te chu thli hian a chhem thlu darh vek a, a dang pawh a chung a hlip hlawm bawk a ni. Kolalian VCP Lalnunfela sawi danin Inrinni tlaia thli lo thawk thut khan an khuaa chenna In 18 vel chu a tichhia a, heng zing a Chenna In 12 te chu luah zui tlak lohin a tichhia a, a indang 6-te chu inchung ṭhenkhat leh in bang ṭhenkhatte a len chhe thung a ni.

Kolalian VCP chuan an khua-in khuarel chhiatna an tawh avang hian nimin, Easter Sunday nimahse hnatlangin in chhia seng hawi leh siamṭhat hnatlang an koh nghal thu a sawi a, an bialtu SDO (Civil), BDO ni bawk Ngulzathuama’n theihtawpa hma a lakpui bakah an mamawh silpaulin ṭhahnem tak a pek nghal avangin lawmthu a sawi a ni.

Kolalian hi Mamit district chhung Assam ramri dep a awm niin In 200 vel khua a ni.

Like this: Like Loading...