Tihluihnain chhuahtir dawn

Serlui B Hydel Project Tuikhuah kama Lo leh huan atana ram vattute tihluihna a chhuahtir an ni dawn.

Selui B Hydel Project tuikhuah kam leh a chheh-vela phalna neilova lo leh huan atana ram vat chereu-tute chu Mizoram Forest Department hmalaknain an hmalakna chawlhsan tura hriattir an ni a, Serlui B Hydel Project tuikhuah kam leh a chhehvelah hian kum engemawzat kalta aṭang khan mi ṭhenkhat chuan ramngaw ṭha tak takte vatin lo leh huan atan an nei zui a, hei hian Serlui B hydel project tuikhuah tan harsatna nasa tak a thlen a. He’ng mite hi Forest Department a thawktute chuan ti tawh lo turin an lo hriattir ṭhin a, hetiang a ni chung hian kuminah Serlui B Hydel Project tuikhuah kam vela ramngawte chu mi ṭhenkhatin lo leh huan atan vatin, an hal leh tawh a ni.

Forest Department-in hma la tawh lo tura vawi tam tak a hriattir hnu pawha thupek pawisa lo mi ṭhahnem tak an la awm avangin Serlui B Hydel Project tuikhuah kama ram vâttute chu Kolasib District Honorary Wildlife Warden Christopher JZ Lowlor hovin Forest Department Officer-te leh thawktu dangte chuan tunhnai khan an lo leh huanah kal chilhin an hmalakna tawpsan tura hriattirna lehkha an pe a ni.

Kolasib DFO Margaret Lalramchhani chuan Serlui B Hydel Project tuikhuah kam leh a chhehvel ram ti chereutute lakah hian zahngai takin hma an la ṭhin tih a sawi a, an hmalakna tawpsan tura an hriattir hnuah pawh an hmalakna titawp duh lo a, hma la lui an awm a nih chuan, an chungah Dan kenkawh an tum tawh thu leh a ṭul dan a zirin Dan kengkawhtu Police Force pawh an hman mai tur thu a sawi a. Mi ṭhenkhatin ramngaw ṭhiat a, Lo leh huan atana rammgaw an ṭhiahna hmunah hian thing ṭiak phun a, Plantation mumal tak siama enkawlzui an tum thu Kolasib DFO chuan a sawi bawk.

Serlui B Hydel Project tuikhuah chhehvela mi ṭhenkhatin ramngaw ṭhiat a, lo leh huan an neih avang hian Serlui B ah hian Tuihna a tlem phahin, leilung luang lut avangin tuikhuah hi a kám phah nasa hle nia hriat a ni bawk.

