Tuichawng lei chimah pakhat thi

Lawngtlai aṭanga Parva panna kawng, Vaseikai leh Longpuighat inkar, Tuichawng luia Lei dawhlai chu niminpiah tlai dar 5:30 vel khan a chim a, mi pakhat a thi.

He lei chim chhan hi chiang taka hriat ni lo mahse, mita hmutute sawi dan chuan he lei pawh nghehna tura ban an phun chu a tliak a, hemi vanga chim ta a nih an rin thu an sawi a, lei a chim lai hian hnathawktu mi 6 a chimpui a, lei hnuaia Tuichawngluiah an tla a, an vai hian chhanchhuah an ni a, an zinga mi 2 chuan hliam na lutuk an neilo a, Vaseikai PHC-a First Aid pek an nih hnuah an Camp lamah let pui an ni a, midang 4 erawh chu nizan hmasa la la khan Lawngtlai panpui an ni a, an zinga pakhat Hasar Ali (25), Assam chu a hliam tuar lovin kawng lakah a thi a, midang 3 chu Lairam Christian Medical Centre & Hospital Lawngtlaiah enkawl an ni.

Lei dawh mek hi Ft 100 a thui tur a ni a, Border Roads Organisation hnuaiah VIJ Engineer & Consultant Pvt.Ltd. New Delhi chuan thawkin, Company Civil Engi-neer Shyamal Som chuan hnathawh tura zaa 60 vel an zo tawh tih a sawi a, Company-a Manager Tarun Kumar Sinha chu lei chim hnuah biakpawh theih a ni lo.

Lei dawh hna thawktu Civil Engineer leh Head Mistiri te chu Lawngtlai Police Station-ah thu zawhfiah an ni a, Vaiseikai Police-ten thil thlendan an chhuizui nghal a ni.

Like this: Like Loading...