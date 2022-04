Nimin zing khan Mizoram pumah Tumkau Ni pualin Sande Sikul naupang leh zirtirtute’n tumkau kengin kawng an zawh a, nimin kha khenbeh a nih hma a, Isua Krista, sabengtung chunga chuanga lal anga Jerusalem khawpuia a luh champha, Tumkau Ni a ni a, chumi pual chuan Mizoram hmun hrang hrangah Tumkau Ni kawngzawh huaihawt a ni a, Sande Sikul zirlai, zirtirtute leh Kohhran mipuite chu tumkau kengin ‘Hosanna’ tiin an aurual a. Fakna hlate sa-in Pathian thu hmangin an aurual a, hei bakah hian Kohhran hrang hrangin thupui bik nei leh nei lemlote pawhin Tumkau ni pualin inkhawm programme an siam bawk a, nimin kha hri leng avanga Tumkau Ni kum 2 hman theih tawh loh hnu a pangngai taka lawm leh hmasakna ber a ni.

