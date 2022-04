Vawk pulhri (ASF) tuartute hnena zângnadawmna pe chhuak thuai turin sawrkar phut

Vawk pûl hri (African Swine Fever) tuartute zângnadawmna a rang thei ang bera pe chhuak turin PC Ṭhalai chuan Mizoram sawrkar an phut.

Nimin khan thuchhuah siamin, PC Ṭhalai chuan nikum March 2021 aṭanga December ni 30, 2021 thlenga ASF avanga Vawk vulha eizawngtu kut benga awm zawng zawngte zângnadawm nana sawrkar laipuiin ₹5,84,97,000 Mizoram sawrkar kuta a rawn pek tawh tun thlenga Mizoram sawrkarin a la hup bet reng mai chu hriatthiam harsa an tih thu sawiin, a changtu Minister Dr. K.Beichhua an dem thu an sawi a, “Hetianga chhiat tawkte ṭanpuina tura sawrkar laipuiin sum fai ṭhahnem tak a rawn pek tawh pawh sem mai thei lo sawrkar kan hrawn hi a vanduaithlak kan ti,” tiin an thuchhuahah chuan an tarlang a, “Hei hian MNF sawrkarin kuthnathawktute a ngaihthahzia pawh a tilang chiang hleah kan ngai a. A rang thei ang bera a dawngtu turte hnenah pe ngei tawh turin PC Ṭhalaite chuan Mizoram sawrkar kan phut tak meuh a ni,” an ti bawk.

Hetihlai hian Vawk pul hri African Swine Fever (ASF) avang hian nimin khan Mizoram hmun hrang hrangah vawk 15 an thih belh leh a, Vawk 7 suat a ni bawk.

Heti hian ASF thawh hnihnaah hian Mizoram pumah vawk 865 chu ASF vangin an thi leh tawh a, hei bakah hian vawk 152 suat an ni tawh bawk a,, ASF thawh hnihnaah hian la finfiah loh, African Swine Fever nia rinhlelh vanga thi vawk 155 an awm tawh bawk a ni.

