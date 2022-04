Zoramah hian mi corrupt-te hrem ngam sawrkar kan mamawh tak zet a ni:Lalduhoma

ZPM Legislature Party chuan nimin khan an Leader Lalduhoma hovin Lengpui Airport chei ṭhat mek a hmunah an tlawh a, Lalduhoma chuan ZPM “Zoramah hian corruption laka fihlim sawrkar huaisen leh chak, corruption do ngam, mi corrupt te hrem ngam sawrkar kan mamawh tak zet a ni,” a ti bawk.

Lalduhoma chuan, “Sum tam tak senga Airport chei ṭhat hnathawh hetianga a chhe ta mai hi a pawi hle a, a hmuna enchian hian hna kalphung hrim hrim hi a chhia tih a hriat a ni tiin, hnathawhna cement châr tawhte pawh kut lawnga hmeh pawhin a sawm mai mai thei a ni, a ti a, chutiang khawpa chhia chuan hna an thawk a, a chim chu thuhran nise, a chim bak pawh ṭhiah leh ngai khawpin a lo awm phah ta a ni, a ti a, Airport chim rual khan thuneituten a chim chhan an chhui ang a, hrem ngai an hrem dawn emaw mipuiin an tih laiin, kan thu hriat chu chhui a nih loh tur thu a ni,” tiin, “Kan ramah hian hmasawnna hnathawh a chhe em em ṭhin a, ZPM kan sawrkar hunah chuan contract hi a hun lova zawh a awm dawn lova, hnathawk ṭha lo leh a huna zo lo chu kan hrem nghal zel dawn a ni,” a ti.

ZPM Legislature Party Leader chuan Airport chei ṭhat hna thawktu Kamrul Islam Laskar chu Chief Minister-in a duhsak hle thu sawiin, “KR Construction hian hmun hrang hrangah hna an thawk nasa em em a, an hnathawh zawng zawng hi endik a nih loh chuan vanduaina rapthlak zawk kan la tawng thei ang tih kan rin avangin a hna dang pawh hi endik vek kan duh a ni,” a ti a, “Kamrul Islam Laskara hian hmun pariat dangah contract hna a thawh bawk thu sawiin, “Kan hriat china a hna thawh zawng zawng hi ₹1,16,43,96,000/- man a ni a, heti khawpa duhsakna a hmu hi Kamrul Islam Laskara hian a hming a tum mai niin a lang a; a phenah hian a contractor tak tak, a hna neitu tak tak chu a awm niin kan ring nghet tlat a ni,” a ti.

Nimina Lengpui Airport chei ṭhat hna thawh enfiahnaah hian ZPM Legislature Party Leader bakah hian Aizawl North-I MLA, ZLP Secretary nibawk Dr. Vanlalthlana, Aizawl West – III MLA VL Zaithanzama leh Aizawl South–II MLA Lalchhuanthanga-te bakah Er. H. Laldintluanga, MZU-te an tel a ni.

