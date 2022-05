A tum 2-na atan CADC CEM ni lai RM Chakma paihthlak a ni

Chakma Autonomous District Council (CADC) Budget Session-ah nimin khan Chief Executive Member Rashik Mohan Chakma chu rin tawk lohna motion pu lutin paihthlak a ni.

Nimin khan CADC Chairman, Buddha Lila Chakma kaihhruainain CADC Budget Session neih a ni a, MDC, Kali Kumar Tongchangya chuan CEM Rashik Mohan Chakma rintawk lohna Motion pulutin CADC MDC 20 awmnaah MDC 13-ten he motion hi an thlawp a, nikum October ni 14-a CEM atana lakluh RM Chakma chu paihthlak a ni.

10th CADC hi kum 2018-ah in thlangin CEM hmasa ber, Santi Jiban Chakma chu Rashik Mohan Chakma hian a thlak a, a hnu reilo teah Durjya Dhan Chakma-in thlak lehin, Rashik Mohan Chakma hian a thlak nawn leh a, tun hi 10th CADC term khat chhunga CEM paihthlak vawi 4-na a ni ta a ni a, he session-ah hian CEM aṭanga an paihthlak tâk, Rashik Mohan Chakma bakah Amaresh Chakma, Buban Kumar Chakma te, Amit Kumar Chakma, Lakhan Chakma, Lokhi Dhan Chakma-te an tello a ni.

CADC ah hian rorellai MNF party chuan member 20 neiin MDC zawng zawng hi MNF vek an ni.