AAP Mizoramin Public Meeting nei

Aam Aadmi Party (AAP) Mizoram chuan Inrinni khan MZP Conference Hall, Treasury Square-ah Public Meeting neiin mi 85 chuang an kal khawm a, Organising Chairman Andrew Lalremkima’n meeting hi kaihruaiin, Mizorama hma an lak tawhna hrang hrang report ngaihthlak niin, tunah hian District hrang hrangah Membership Drive neih chhoh mek a nih thu leh IT cell te din a nih thu ngaihthlak a ni a, District hrang hranga an member-te tlawh chhuak tura an inbuatsaih mek thu an sawi bawk.

