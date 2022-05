Aizawlah Mizorama siam Grape Wine engemawzat man

Nimin khan Aizawl khawpuiah Excise & Narcotics Department chuan Mizoram aṭanga siam chhuah Grape Wine zawrhnate an dap thut a, hetah hian Grape Wine engemawzat an man.

Mizoram sawrkarin zu khapna dan a hman turah wine chu thlah zalen phal loh tura telh a ni a, sawrkar chuan wine siam leh zawrh phal loh thu hi a hranpain mipuiah hriattirna a tichhuak lo niin thulakna chuan a tarlang a, nimin khan Excise & Narcotics department chuan Aizawl Dawrpui Veng huam chhunga Millenium Centre leh dawr dang bakah, Zarkawt Veng huam chhung dawr ṭhenkhat aṭangin Grape Wine-te hi an man a, Wine an man hi Champhai winery aṭanga siam vek – Champwine, Fanai leh BCHA tih inbelte a ni a, Hnahlan winery aṭanga siam chhuah erawh tunlai hian hralh tura buatsaih lai mek a nih avangin tun ṭuma man zingah hian a tel lo niin thudawnna chuan a sawi.

Heng wine siam chhuahte hi Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)-in a phalsak anga siam, an hnena inziaklut an ni hlawm a ni.

Wine zawrhna daptu Excise & Narcotics department mite chuan thuneitu sâng aṭanga thu an dawn anga hma la an ni tih an sawi a, Aizawl hmun dangah pawh dap zui a ni dawn nia sawi a ni.

MNF-in sawrkarna a chan tirh khan Mizoramah zu khapna dan hman a nih tur thu a sawi angin hma a la zui a, hun rei tak chhung dân hi hrual niin, hetih chhung hian Champhai leh Hnahlana grape wine siamtute chuan an wine chu zu khapna dan huamtir lo turin sawrkar an ngen a, Council of ministers ṭhu-khawm chuan The Mizoram Liquor (Prohibition) Rules 2022 a pawm takah wine hi thlah zalen phal loh zingah a telh ta tho a ni.